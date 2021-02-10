Російська дезінформація щодо вакцинації в Україні непокоїть ЄС

У Євросоюзі сподіваються на те, що вакцинація проти COVID-19 в Україні таки стартує в лютому. Проте у Брюсселі неабияк стурбовані впливом російської дезінформації у питанні імунізації.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з главою уряду України Денисом Шмигалем.

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Єврокомісія допомагає Україні отримати вакцини від Польщі

Єврокомісія бере участь у процесі перепродажу вакцин з Польщі Україні, тому в ЄС і сподіваються, що імунізацію українців розпочнуть вже у лютому.

Як частина програми COVAX Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer у лютому та 2,2 – 2,7 мільйона доз препаратів AstraZeneca у першій половині 2021 року. На додаток Єврокомісія допомагає Польщі перепродати 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca Україні,

– пояснив Домбровскіс.

Вже після закінчення зустрічі єврочиновник наголосив, що Брюссель неабияк непокоїть ситуацію з російською дезінформацією на тему вакцинації. У ЄС готові допомагати розвіювати сумніви щодо необхідності імунізації.

За словами Домбровскіса, ЄС переорієнтував кілька програм з надання допомоги у 190 мільйонів євро, аби Україна вирішила певні проблеми.

Раніше про нав'язування "Супутника V" говорив і Шмигаль

Зазначимо, що у Брюсселі про вплив, які здійснює Кремль на процес вакцинації в Україні, згадав і український прем'єр Денис Шмигаль. За словами глави уряду, Росія фактично нав'язує "Супутник V". Це стосується насамперед окупованих територій Донецької та Луганської областей.