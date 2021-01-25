Російська делегація не покрила всю необхідну суму в ПАРЄ, – Мезенцева

Українська делегація оскаржила повноваження росіян у парламентській асамблеї Ради Європи. Рішення підтримали 38 членів Асамблеї за необхідних 30.

Джерело: 24 канал

Минулого разу російська делегація сама вирішила покинути поля Асамблеї. Адже вона вважала її роботу без голосування не такою активно, як потрібно. Це повідомила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

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Росія виплатила не всю суму

"Виявляється не вся сума, яку повинна була сплатити російська сторона до Асамблеї, наразі покрита", – вона зазначила.

Як відбувалось оскарження

За її словами, наразі відбувається моніторинговий комітет. Він повинен визначити доповідача чи доповідачку, які потенційно розглядатимуть статті оскарження.

Експертка відзначила, що дуже негативно повпливав ковідний режим. Процес ускладнила гібридна процедура, зокрема голосування онлайн.

Завдання України

Російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після окупації Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи. Однак 2019 року Росію повернули до ПАРЄ.

"Нашим завданням є збереження тих позицій, на яких ми стоїмо (питання Донбасу та Криму). Також ми маємо акцентувати на визволенні політв’язнів". – додала Мезенцева.

Відзначимо, що наразі у профільних комітетів є 24 години, щоб підготувати доповідь. Далі відбуватиметься голосування за підтвердження повноважень Росії.