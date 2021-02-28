Російська армія пересідає на китайський позашляховик Haval H9 – Техніка війни

Міністерство оборони Росії закуповує китайські позашляховики Haval H9. Автомобіль виграв тендер на постачання до округів і штабів та вже надійшов у російську армію. Haval буде основною штабною машиною.

Джерело: "Техніка війни" на 24 каналі

У минулому випуску У ЗСУ замінять радянські "планшетки" на високоякісні сумки – Техніка війни

Відремонтовані Т-72 та повернення Ан-26Ш

► Українські зброярі та представники Міністерства оборони взяли участь у виставці IDEX -2021 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Загалом в ній взяло участь 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу.

► Харківський національний університет Повітряних Сил відновив польоти Ан-26Ш. Вони були зупинені після авіакатастрофи. Зараз тривають командирські навчально-тренувальні польоти авіаційної бригади Повітряних сил.

► 24 лютого Київський бронетанковий завод передав Збройним силам України чергову партію з 5 відремонтованих Т-72. На них встановлено двигун потужністю 840 кінських сил та гусеницю Т-80.

До теми Як Росія відреагувала на український "КалашНаш"

► СБУ 21 лютого затримала у Харкові агента російської контррозвідки, який намагався викрасти технічну документацію щодо бронювання українського танка БМ "Оплот".

► Літак Повітряних сил ЗСУ доправив з Латвії партію спеціальних медичних автомобілів Land Rover в рамках матеріально-технічної допомоги Україні. Загалом Латвія передала для потреб ЗСУ 7 медичних броньованих автомобілів.

Роботизована машина RCV-Medium та модульна система VSHORAD

​• Концерн "Калашников" вдосконалив нову снайперську гвинтівку Чукавина, щоб замінити радянську СГД. Вона призначена для ураження живої сили противника на малих та середніх дистанціях і може використовуватися в умовах загальновійськового бою.

​• Кросс-функціональна група боємашин нового покоління армії США отримала нову бойову роботизовану машину RCV-Medium. Це легкий бойовий безпілотник, який має дистанційно керовану турель з 25-міліметри основною гарматою та камери ситуаційної обізнаності з 360-градусним оглядом.

Цікаво Перший політ новітнього винищувача Boeing F-15EX

​• Польська компанія PIT-RADWAR показала проєкт модульної системи протиракетної та протиповітряної оборони надмалого радіуса VSHORAD. Вона покликана знищувати безпілотні літальні апарати, вертольоти та крилаті ракети.

​• Міністерство оборони Ізраїлю 22 лютого 2021 уклало угоду з США про придбання 2 літаків-заправників Boeing KC-46A Pegasus коштом американської військової допомоги.