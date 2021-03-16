Бойовики на Донбасі привели армію у вищу бойову готовність, – розвідка

Джерело:Міноборони
Командування російських збройних сил провокує посилення напруження обстановки на окупованому Донбасі. Противник, зокрема, поповнює боєприпасами свої передові підрозділи.
Таку інформацію під час брифінгу 16 березня повідомила Марія Сальнік, речниця Міноборони, посилаючись на дані Головного управління розвідки.
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Засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський припустив, що російські найманці на Донбасі активізуються вже у квітні – травні 2021 року.
Наразі, за словами правозахисника, бойовики готуються до військового наступу на окупованих територіях. Зокрема – продовжують укріплення позицій.
Ворог не припиняє порушувати домовленості про перемир'я. Упродовж доби 15 березня російські окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.