Командування російських збройних сил провокує посилення напруження обстановки на окупованому Донбасі. Противник, зокрема, поповнює боєприпасами свої передові підрозділи.

Таку інформацію під час брифінгу 16 березня повідомила Марія Сальнік, речниця Міноборони, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Читайте також Противник просто активізувався, – Арахамія не вважає поточну ситуацію на Донбасі загостренням

Що з'ясувала розвідка

З'єднання й частини 1 та 2 армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені у в ищі ступені бойової готовності.

Крім цього, особовий склад ворога відкликали з відпусток. Також достроково відправили на проходження служби армійців, які перебували на лікуванні.

Також достроково відправили на проходження служби армійців, які перебували на лікуванні. Серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про ймовірний початок бойових дій з можливим переростанням у повномасштабний військовий конфлікт.

з можливим переростанням у повномасштабний військовий конфлікт. Це може статися 17 – 18 березня, коли у Крим прибуде російське державне та воєнне керівництва, аби "відсвяткувати" чергову річницю окупації українського півострова.

Довідка. Раніше Служба зовнішньої розвідки Естонії попередила, що Кремль може відновити військовий тиск на Україну у будь-який момент.

Що відбувається на Донбасі

Засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський припустив, що російські найманці на Донбасі активізуються вже у квітні – травні 2021 року.

Наразі, за словами правозахисника, бойовики готуються до військового наступу на окупованих територіях. Зокрема – продовжують укріплення позицій.

Ворог не припиняє порушувати домовленості про перемир'я. Упродовж доби 15 березня російські окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу