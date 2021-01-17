В Росії затримали Олексія Навального: реакція соцмереж
У Москві в аеропорту "Шереметьєво" затримали та взяли під варту опозиціонера Олексія Навального. 17 січня він повернувся з Німеччини після реабілітації.
Російські правоохоронці затримали його під час проходження паспортного контролю. Як у соцмережах реагують на затримання опозиціонера після прильоту в Москву – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що відомо про затримання опозиціонера
Про своє повернення Олексій Навальний повідомив заздалегідь. Тоді у Росії заявили, що затримають опозиціонера, коли він прибуде в країну.
Йому хочуть замінити умовний термін на реальний – мовиться про справу "Ів Роше" 7-річної давності. Після інформації про те, що опозиціонер 17 січня прилетить в Росію його прихильникам пригрозили покаранням у разі зустрічі Навального в аеропорту.
Ще вранці до аеропорту "Внуково" почали стягувати спецтехніку. Проте прилетів опозиціонер в "Шереметьєво".
Як відреагували у соцмережах
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на затримання Олексія Навального у своєму твітері. Вона заявила, що його затримання в московському аеропорту – небезпечний крок до позбавлення росіян політичної альтернативи.
Білорусь бачила наслідки такого ставлення до політичних опонентів. Це не відповідає інтересам російського народу та країни,
– написала Тихановська.
У заяві Міжнародної правозахисної організації Amnesty International мовиться, що "арешт Олексія Навального є ще одним свідченням того, що російська влада намагається змусити його замовкнути".
Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування його заяв про те, що він був отруєний агентами державних спецслужб, які діяли за наказом самого високого рівня,
— сказала директор московського офісу Amnesty International.
На затримання опозиціонера відреагували в Латвії, Естонії та Литві – спільною заявою міністрів закордонних справ Латвії, Естонії та Литви.
"Затримання Олексія Навального абсолютно неприйнятно. Ми вимагаємо від російської влади його негайного звільнення. Євросоюз повинен реагувати швидко, якщо він (Навальний – 24 канал) не буде звільнений, то треба розглянути введення санкцій проти Flag of Russia в зв'язку з цією акцією", – мовиться у повідомленні.
Прем'єр-міністр Румунії з 2015 по 2017 рік Дачіан Чолош у своєму твітері написав, що "невиконання та хоробрість Навального надихає.
"Я засуджую його боягузливий арешт. Прапор Європейського Союзу повинен зробити все можливе для підтримки демократії, покладаючи витрати на тих, хто підриває права людини в Росії", – зазначив Чолош.
Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав неприпустимим затримання після прибуття в московський аеропорт з Німеччини російського опозиціонера Олексія Навального.
Я закликаю російську владу негайно звільнити його,
– написав глава Євроради у твітері.
Донька вбитого Бориса Нємцова Жанна, яка перебуває в Німеччині, на своїй сторінці у фейсбуці поділилася дописом, у якому мовиться, що про затримання Олексія Навального "написали всі" німецькі видання.
У твітері міністерства закордонних справ Норвегії зазначили, що глибоко стурбовані арештом лідера опозиції Росії Олексія Навального.
"Ми вважаємо російську владу відповідальною за основні права. Росія повинна розкрити обставини, пов'язані з отруєнням Навального, як це задокументовано", – мовиться у повідомленні.
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