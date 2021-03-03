Бранця Кремля, кримчанина Олега Приходька, відправили у в'язницю на 5 років. Таке рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.

Українського політв'язня звільнили від покарання за статтею про зберігання вибухівки, оскільки закінчився її термін давності.

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Інші подробиці

Бранця Кремля на рік відправлять у колонію суворого режиму. Там ув'язнені повинні весь час перебувати у своїх камерах.

Водночас Приходька також зобов'язали виплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів. Це – приблизно 42 тисяч гривень.

Сам кримчанин наголосив, що Росія переслідує його за публічну проукраїнську позицію.

Як пишуть "Ґрати", особи людей, які свідчили проти Приходька, засекретили. Вони запевняли, що нібито чули про терористичні плани від нього особисто. Інші свідки виступили на захист чоловіка.

Зауважимо, що у жовтні 2020 року Приходько пригрозив перерізати собі вени, якщо йому не передадуть ліки, які відправила донька. У кримчанина – хворі нирки, йому щодня потрібно їх приймати.

Що ще відомо про Приходька

Він – проукраїнський активіст з Криму. У 2016 році його вперше затримали російські силовики. Причина – українські номерні знаки на автомобілі. На початку 2019 року до нього прийшли з обшуками.

Тоді забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку. А вже у жовтні 2019 року Приходька затримали втретє.

Росія звинувачує активіста у підготовці підриву міської адміністрації міста Саки в окупованому Криму. Силовики нібито знайшли в нього вдома вибухові речовини. За словами Приходька, їх підкинули.