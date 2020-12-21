Очільник Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що вони схвильовані наростанням присутності військ США біля їхніх кордонів. Зокрема, мовиться про збільшення кількості бойових літаків та кораблів на 15%.

Америка поступово нарощує військові сили поблизу Росії. Про це Сергій Шойгу заявив під час засідання колегії Міноборони Росії, повідомляє агентство ТАСС.

Читайте також Трамп не усвідомлює рівень небезпеки Росії для США, – сенатор

За його словами, представники США збільшують присутність своїх кораблів в Арктичному регіоні. Шойгу також зазначив, що вони почали передислокацію бойових підрозділів з Німеччини до Польщі, а також до країн Балтії.

Водночас Володимир Путін під час засідання заявив, що для Росії важливо збільшити частку сучасної зброї у силах ядерного стримування. На його думку, у 2021 році вона має зрости до 88%.

До теми Росія відправила в Африку важке озброєння та солдат: причина

Путін також зазначив, що впродовж навчань варто приділяти увагу техніці, яка володіє штучним інтелектом. На думку президента Росії, це вже найближчим часом значно підвищить потенціал частин та визначатиме результат бою.

Зверніть увагу! Володимир Путін 17 грудня 2020 року провів щорічну пресконференцію. Зокрема, президент Росії говорив про відносини з Україною. Детальніше про це – читайте тут.