Через бажання вивчати математику: у Росії школяр зарубав батька, матір та сестру

Джерело:meduza
Потрійне вбивство сталося у селищі Октябрське Пермського краю Російської Федерації 2 березня. Майже добу поліцейські за підозрою у скоєнні злочину шукали 40-річного чоловіка, хоча його тіло знайшли в будинку.
Як визначили слідчі, криваве вбивство скоїв 17-річний школяр, який схопив сокиру та почав забивати нею родичів.
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За даними слідчих, кривава розправа сталася через конфлікт підлітка з дорослими. Школяр вимагав, щоб його перевели до спеціалізованої школи, де поглиблено вивчають математику, але батьки перевели його до іншого класу.
Після розправи над всією сім'єю ученик вийшов з дому, знайшов таксиста, який за 800 рублів відвіз його до Єкатеринбурга, та сподівався уникнути покарання.