Потрійне вбивство сталося у селищі Октябрське Пермського краю Російської Федерації 2 березня. Майже добу поліцейські за підозрою у скоєнні злочину шукали 40-річного чоловіка, хоча його тіло знайшли в будинку.

Як визначили слідчі, криваве вбивство скоїв 17-річний школяр, який схопив сокиру та почав забивати нею родичів.

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Затримали підозрюваного в Єкатеринбурзі, куди підліток поїхав після вбивства.

Поліцейські переплутали 40-річного батька зі школярем

Тіла 42-річної жінки, 40-річного чоловіка та 12-річної дівчинки знайшли у приватному будинку вранці 2 березня.

Як з'ясували експерти, всіх трьох вбили численними ударами сокири.

Особи двох вбитих встановили одразу, але чоловіка сприйняли за дитину – підліток перевдягнув батька у власний одяг.

Майже добу поліцейські шукали чоловіка, однак згодом зрозуміли, що ним є третій вбитий.

За даними слідчих, кривава розправа сталася через конфлікт підлітка з дорослими. Школяр вимагав, щоб його перевели до спеціалізованої школи, де поглиблено вивчають математику, але батьки перевели його до іншого класу.

Після розправи над всією сім'єю ученик вийшов з дому, знайшов таксиста, який за 800 рублів відвіз його до Єкатеринбурга, та сподівався уникнути покарання.