Через бажання вивчати математику: у Росії школяр зарубав батька, матір та сестру
Потрійне вбивство сталося у селищі Октябрське Пермського краю Російської Федерації 2 березня. Майже добу поліцейські за підозрою у скоєнні злочину шукали 40-річного чоловіка, хоча його тіло знайшли в будинку.
Джерело:meduza
Як визначили слідчі, криваве вбивство скоїв 17-річний школяр, який схопив сокиру та почав забивати нею родичів.
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Поліцейські переплутали 40-річного батька зі школярем
- Тіла 42-річної жінки, 40-річного чоловіка та 12-річної дівчинки знайшли у приватному будинку вранці 2 березня.
- Як з'ясували експерти, всіх трьох вбили численними ударами сокири.
- Особи двох вбитих встановили одразу, але чоловіка сприйняли за дитину – підліток перевдягнув батька у власний одяг.
- Майже добу поліцейські шукали чоловіка, однак згодом зрозуміли, що ним є третій вбитий.
За даними слідчих, кривава розправа сталася через конфлікт підлітка з дорослими. Школяр вимагав, щоб його перевели до спеціалізованої школи, де поглиблено вивчають математику, але батьки перевели його до іншого класу.
Після розправи над всією сім'єю ученик вийшов з дому, знайшов таксиста, який за 800 рублів відвіз його до Єкатеринбурга, та сподівався уникнути покарання.
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