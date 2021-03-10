Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Росії потрібно постійно нагадувати, що вона є стороною переговорів щодо війни на Донбасі. За його словами, без цих нагадувань росіяни з підконтрольними їй бойовиками блокують мирні переговори.

Під час виступу на форумі "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" Андрій Єрмак наголосив, що переговори в тристоронній контактній групі заблоковані не через те, що вона буцімто не збирається.

До слова План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак

Відеоконференції проводяться кожні два тижні, а Україна готова працювати 24 години на добу. Та кожного разу намагаються змусити нас почати діалог з включення бойовиків, які запрошені, але не є стороною ТКГ,

– зауважив голова ОПУ.

Він наголосив, що Україна не збирається вести переговорів з ручними бойовиками, а українська делегація категорично проти, щоб такі люди ставали стороною переговорів.

"Стороною переговорів повинна бути Росія, і всі партнери повинні нагадувати їй про це", – наголосив Андрій Єрмак.

У цьому контексті він пригадав слова голови Європейської Ради Шарля Мішеля, які той сказав на Донбасі: "Росія є стороною конфлікту, Росія не є посередником або модератором".

Коротко про хитрощі Росії: