Єрмак: Росія потребує нагадувань, що вона є стороною переговорів по Донбасу
Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Росії потрібно постійно нагадувати, що вона є стороною переговорів щодо війни на Донбасі. За його словами, без цих нагадувань росіяни з підконтрольними їй бойовиками блокують мирні переговори.
Джерело:Укрінформ
Під час виступу на форумі "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" Андрій Єрмак наголосив, що переговори в тристоронній контактній групі заблоковані не через те, що вона буцімто не збирається.
До слова План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак
Відеоконференції проводяться кожні два тижні, а Україна готова працювати 24 години на добу. Та кожного разу намагаються змусити нас почати діалог з включення бойовиків, які запрошені, але не є стороною ТКГ,
– зауважив голова ОПУ.
Він наголосив, що Україна не збирається вести переговорів з ручними бойовиками, а українська делегація категорично проти, щоб такі люди ставали стороною переговорів.
"Стороною переговорів повинна бути Росія, і всі партнери повинні нагадувати їй про це", – наголосив Андрій Єрмак.
У цьому контексті він пригадав слова голови Європейської Ради Шарля Мішеля, які той сказав на Донбасі: "Росія є стороною конфлікту, Росія не є посередником або модератором".
Коротко про хитрощі Росії:
- З самого початку російсько-української війни агресорка намагається відмежуватися від конфлікту, називаючи його "громадянським" і запевняючи, що її військ "немає на Донбасі".
- У мінських переговорах Росія багато років наполягала на легалізації бойовиків як "переговірників" і "сторону конфлікту". Мовляв, вона сама – лише посередник, а говорити слід з "ополченцями".
- Під час нормандського саміту 2019 року Україна погодилася на участь представників Донбасу в переговорах, але з важливим уточненням – це мають бути зокрема й переселенці, які змушені були покинути свої домівки через агресію Росії.
- Після цього переговори в мінському форматі фактично заблоковані. Заступник голови української делегації Олексій Резніков називав приблизною датою початку такого блокування липень 2020 року.
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