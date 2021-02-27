У Росії не залишилось медіа, – Казарін пояснив діяльність пропаганди

Джерело:24 канал
Ситуація зі ЗМІ в Росії – не на користь опозиціонерам. Все, що вони можуть, це бути дисидентами, які не борються за владу і лише намагаються не "співати в загальному хорі".
У Росії опозиціонери не борються з системою, а всього лише намагається з нею не стикатися. Таку думку у своєму блозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.
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Він пояснив, що відповідна ситуація має вигляд так званої внутрішньої еміграції – при небажанні або неможливості еміграції зовнішньої.
У Росії не залишилось медіа – гранди стали рупорами пропаганди ще в позаминулому десятилітті, незалежних викупили або закрили,
– сказав Павло Казарін.
За словами журналіста, невеликий ліберальний заповідник інакомислення погоди не робить.
"Власне, останнім острівцем опору залишаються західні соцмережі, а тому тепер ми спостерігатимемо війну російської влади з YouTube і Facebook", – припустив Казарін.
Він додав, що разом з дисидентами повертаються "кухонні розмови" і звикання до думки, що людина не впливає на долю країни, в якій живе.
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