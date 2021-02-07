Заразили ВІЛ і не лікували: у колонії Росії помер українець з Криму

Джерело:Кримська правозахисна група
У Росії в одній із колоній через неналежне надання медичної допомоги помер громадянин України Володимир Здоренко. Чоловік пішов з життя у п'ятницю, 5 лютого.
Провідний експерт Регіонального центру з прав людини Роман Мартиновський заявив, що кримчанин 1971 року народження помер у виправній колонії російської республіки Адигея.
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Здоренко був засуджений у Криму за крадіжку. У 2019 році його вивезли до Росії для відбування покарання, порушивши Міжнародне гуманітарне право.
Мартиновський розповів, що у в'язниці чоловіка заразили ВІЛ-інфекцією. Українцю не було надано необхідної медичної допомоги, що також є порушенням Міжнародного гуманітарного права.Зверніть увагу! У серпні 2021 року Україна проведе Кримську платформу – саміт для обговорення деокупації півострову. Долучитися до обговорення запросили лідерів європейських держав, крім того запрошення планують надіслати Росії.
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