Заразили ВІЛ і не лікували: у колонії Росії помер українець з Криму
У Росії в одній із колоній через неналежне надання медичної допомоги помер громадянин України Володимир Здоренко. Чоловік пішов з життя у п'ятницю, 5 лютого.
Джерело:Кримська правозахисна група
Провідний експерт Регіонального центру з прав людини Роман Мартиновський заявив, що кримчанин 1971 року народження помер у виправній колонії російської республіки Адигея.
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Що відомо про ув'язнення українця
Здоренко був засуджений у Криму за крадіжку. У 2019 році його вивезли до Росії для відбування покарання, порушивши Міжнародне гуманітарне право.
Мартиновський розповів, що у в'язниці чоловіка заразили ВІЛ-інфекцією. Українцю не було надано необхідної медичної допомоги, що також є порушенням Міжнародного гуманітарного права.
Окупація Криму Росією: коротко
- У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та анексувала півострів.
- Країни Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.
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