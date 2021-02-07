У Росії в одній із колоній через неналежне надання медичної допомоги помер громадянин України Володимир Здоренко. Чоловік пішов з життя у п'ятницю, 5 лютого.

Провідний експерт Регіонального центру з прав людини Роман Мартиновський заявив, що кримчанин 1971 року народження помер у виправній колонії російської республіки Адигея.

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Що відомо про ув'язнення українця

Здоренко був засуджений у Криму за крадіжку. У 2019 році його вивезли до Росії для відбування покарання, порушивши Міжнародне гуманітарне право.

Мартиновський розповів, що у в'язниці чоловіка заразили ВІЛ-інфекцією. Українцю не було надано необхідної медичної допомоги, що також є порушенням Міжнародного гуманітарного права.

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Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та анексувала півострів.

Країни Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

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