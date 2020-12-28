Доїздився у Крим: росіянину заборонили в'їзд в Україну на 3 роки
В аеропорту Харкова прикордонники затримали росіянина, який незаконно їздив у Крим. Чоловіку заборонили на 3 роки відвідувати Україну.
Іноземець 27 грудня прилетів в Україну рейсом Стамбул – Херсон. Про це повідомляє пресслужба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.
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Під час перевірки документів митники встановили, що росіянин незаконно відвідував окупований Крим у серпні 2019 року.
Через це прикордонники не пропустили чоловіка на територію України та заборонили йому в'їзд ще на 3 роки.
До слова, 27 грудня ще один громадянин Росії намагався незаконно потрапити в Україну. Він не міг пояснити свій візит і вирішив за 300 доларів підкупити митника.
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