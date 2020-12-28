В аеропорту Харкова прикордонники затримали росіянина, який незаконно їздив у Крим. Чоловіку заборонили на 3 роки відвідувати Україну.

Іноземець 27 грудня прилетів в Україну рейсом Стамбул – Херсон. Про це повідомляє пресслужба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

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Під час перевірки документів митники встановили, що росіянин незаконно відвідував окупований Крим у серпні 2019 року.

Через це прикордонники не пропустили чоловіка на територію України та заборонили йому в'їзд ще на 3 роки.

Довідка. У 2020 році під час прикордонного контролю 50 особам за різних причин відмовили у пропуску.

До слова, 27 грудня ще один громадянин Росії намагався незаконно потрапити в Україну. Він не міг пояснити свій візит і вирішив за 300 доларів підкупити митника.