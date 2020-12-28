Росіянин за 300 доларів намагався підкупити митника: відео
Росіянин намагався дати хабар українському прикордоннику в аеропорту "Бориспіль". Однак за це отримав заборону на в'їзд в Україну на 3 роки.
40-річний росіянин, який прилетів рейсом із Туреччини, не міг пояснити причину свого візиту в Україну. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби на своїй фейсбук-сторінці.
До слова Росіянин хотів підкупити прикордонника "красивими купюрами": відео
Через це отримав відмову у перетині кордону. Не дочекавшись зворотного рейсу, він вирішив запропонувати прикордонникам хабаря у розмірі 300 доларів.
Що росіянин отримав взамін
Про вчинок чоловіка одразу ж повідомили Нацполіції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та заборонили йому в'їзд в Україну на 3 роки.
Наразі іноземця повернули зворотнім рейсом.
Росіянин запропонував хабар прикордоннику: дивіться відео
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