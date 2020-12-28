Росіянин намагався дати хабар українському прикордоннику в аеропорту "Бориспіль". Однак за це отримав заборону на в'їзд в Україну на 3 роки.

40-річний росіянин, який прилетів рейсом із Туреччини, не міг пояснити причину свого візиту в Україну. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби на своїй фейсбук-сторінці.

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Через це отримав відмову у перетині кордону. Не дочекавшись зворотного рейсу, він вирішив запропонувати прикордонникам хабаря у розмірі 300 доларів.

Що росіянин отримав взамін

Про вчинок чоловіка одразу ж повідомили Нацполіції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та заборонили йому в'їзд в Україну на 3 роки.

Наразі іноземця повернули зворотнім рейсом.

Росіянин запропонував хабар прикордоннику: дивіться відео