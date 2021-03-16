Росіяни відверто брешуть, – Арестович про ставлення Кремля до плану щодо Донбасу

Україна, Німеччина та Франція розробили план щодо забезпечення миру на Донбасі. У Москві план не схвалили, та й взагалі начебто нічого про нього не чули. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович запевняє, що росіяни просто брешуть.

Про це Арестович повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Спікер української делегації наголосив, що росіяни зображають таке собі "політичне лицемірство".

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У Москві чудово знають про план

Росіяни відверто брешуть. Вони чудово знають про цей план, тому що він відбувається не однобічно і Росію не ставлять перед фактом, а в рамках спілкування на рівні політичних радників. Його представляють голови МЗС Франції та Німеччини відповідно,

– зауважив Арестович.

Він наголосив, що нічого принципово нового у плані немає. Усі кластери узгодженні з росіянами. Проте деталей повідомляти не можна, оскільки вони конфіденційні.

У новому плані немає зради, – Арестович

Я точно знаю, що там немає зради, перетину червоних ліній. Там скоріше за все прив'язано до конкретних пунктів, які були досягнуті раніше у "нормандському" та "мінському" форматах, просто до послідовності їх виконання,

– пояснив Арестович.

Зазначимо, що раніше заступник голови адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак назвав український план щодо врегулювання ситуації на Донбасі "міфом". Такого плану начебто взагалі нема на столі переговорів.