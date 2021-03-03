Раніше українці переважно ставилися до росіян краще, аніж ті до громадян України. Втім, зараз ситуація дещо змінилася.

КМІС провів спільне опитування разом із російським "Левада-центр". Згідно з його результатами, ставлення українців залишається сталим з вересня 2020 року, а росіян до України – істотно покращилось.

До теми Росія відчуває посилення тиску, – Кравчук про загострення ситуації на Донбасі

Що думають українці про росіян

Думки українців розділилися: майже рівна кількість респондентів заявила про своє позитивне та негативне ставлення до Росії – 41% та 42% відповідно; 13% респондентів не визначились.

Позитивне ставлення населення держав одна до одної показане на графіках:



Графік доброго ставлення населення України до Росії та Росії до України / Інфографіка КМІС

Росіяни двічі за ці понад 10 років спостережень висловили позитивне ставлення до українців – у вересні 2019 року та в лютому 2021 року. Оновлені показники вказують, що 54% опитаних росіян позитивно ставляться до громадян нашої держави, а 31% – погано.

Політична ситуація завжди впливає на дані результатів цих опитувань. Наприклад, після анексії Криму та з початком війни на Донбасі, ставлення українців до Росії різко погіршилось – з 90% позитивних відгуків лише до 30%.

Важливо! У КМІС уточнили, що опитування проводили ДО закриття медведчуківських каналів.

Питання відносин

"Добре" ставлення українців залежить і від того, у якому регіоні вони проживають.

До країни-агресора більш прихильні мешканці Сходу держави – 59% опитаних українців. На противагу 52% мешканців західних областей негативно ставиться до східного сусіда.

Яких відносин з Росією хочуть в Україні?

Незалежність двох країн підтримують 88% українців і 80% громадян Росії.

Об'єднання України з Росією хочуть 7% українців і 17% росіян.

Закрити кордони хочуть 39% громадян України та 23% мешканців Росії.

А спільного простору – без кордонів та митниць хотіли би бачити 49% українців і 57% росіян.



Графік про незалежність та "злиття" України та Росії / Інфографіка КМІС

В Україні та Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення,

– зазначив генеральний директор КМІС, Паніотто.

Він згадав про опитування 2019 року, коли питали окремо про ставлення до держави, до представників влади та до громадян. Дані показали, що владі сусідніх країн ані українці, ані росіяни не довіряють, але відчувають емпатію саме до населення сусідньої країни.

Актуально! Опитування проводили Київський міжнародний інститут соціології на території України 5 – 7 лютого 2021 року. Вони опитували людей телефоном на основі випадкової вибірки.

Представники "Левада-центр" особисто опитували росіян. Вибірка є репрезентативною, усі учасники є повнолітніми. Але дослідження проводили пізніше – 18 – 24 лютого 2021 року.