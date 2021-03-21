Росіяни стали етнічною більшістю в Криму лише в 1917 році, – Казарін розвінчав міф Кремля

Росія продовжує активно поширювати фейки про Крим. Зокрема, про те, що півострів нібито завжди належав їм. Це відверта брехня.

Про це у своєму блозі "Грані правди" розповів Павло Казарін. Він зазначив, що історія Криму тягнеться вже майже 3 тисячі років – від появи в IX столітті до нашої ери кіммерійців.

Читайте повний випуск блогу "Ісконно русскій Крим": найпопулярніші міфи Росії про окупований Крим

"Росія встановила свій контроль над Кримом лише в 1783 році. При цьому етнічною більшістю в Криму росіяни стали лише в 1917 році", – зауважив Казарін.

За його словами, "російським" півострів став на початку ХХ століття, а номінальне підпорядкування Криму Росії тривало лише близько 200 років.

Приблизно 3,5% від всієї історії півострова,

– наголосив Казарін.

Він також розповів про інші міфи, які поширює Росія. Казарін розвінчав їх, опираючись на історичні факти.

Блог Павла Казаріна "Грані правди" на 24 каналі: дивіться відео