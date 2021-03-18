Росіяни продовжують справу нацистів, – Остальцев назвав докази пропаганди

Росіяни продовжують вдаватися до різних шляхів пропаганди, однак зазвичай вони використовують ще старі методи. Наразі виявили нові докази нав'язування Росії свого "героїзму".

Водночас у російській "Вікіпедії" – уникають навіть згадок про пакт Молотова-Ріббентропа, про розподіл Польщі. Про це у "VETERANO блог" розповів та учасник АТО Леонід Остальцев.

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Докази російської пропаганди

"Вони не вигадали нічого нового і продовжують справу своїх побратимів – нацистів", – зазначив Остальцев. Він пояснив, що у російському пошуковику – німці окупували Польщу, а "совєти" робили польський похід.

Ветеран АТО роз'яснив, що у відповідних статтях мовилося, що "німці підступно вдарили та захопили" – поки "велика Червона армія не звільнила Польщу від загарбників".

Аналізуючи все те, що заявляє Захарова і ту політику, яку проводить Путін та його поплічники, маю для вас невтішні новини – буде війна, велика, на жаль,

– вважає Леонід Остальцев.

"Історія циклічна і росіяни нічого нового не вигадують, а використовують старі способи пропаганди та нарощують військовий потенціал", – додав ветеран АТО.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова 15 березня заявила , мовляв, усі спроби Києва повернути собі контроль над Кримом є "нелегітимними" та їх можна розцінювати лише як загрозу у бік Росії. Так вона відреагувала на створення "Кримської платформи".

Водночас Остальцев наголосив, що питання лише у тому – чи є Україна Польщею зразка 1939 року чи все ж таки ми – Україна – держава, яка пам'ятає історію і розуміє, що не можна повторювати помилки наших сусідів.

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