Росіяни продовжують справу нацистів, – Остальцев назвав докази пропаганди
Росіяни продовжують вдаватися до різних шляхів пропаганди, однак зазвичай вони використовують ще старі методи. Наразі виявили нові докази нав'язування Росії свого "героїзму".
Джерело:24 канал
Водночас у російській "Вікіпедії" – уникають навіть згадок про пакт Молотова-Ріббентропа, про розподіл Польщі. Про це у "VETERANO блог" розповів та учасник АТО Леонід Остальцев.
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Докази російської пропаганди
"Вони не вигадали нічого нового і продовжують справу своїх побратимів – нацистів", – зазначив Остальцев. Він пояснив, що у російському пошуковику – німці окупували Польщу, а "совєти" робили польський похід.
Ветеран АТО роз'яснив, що у відповідних статтях мовилося, що "німці підступно вдарили та захопили" – поки "велика Червона армія не звільнила Польщу від загарбників".
Аналізуючи все те, що заявляє Захарова і ту політику, яку проводить Путін та його поплічники, маю для вас невтішні новини – буде війна, велика, на жаль,
– вважає Леонід Остальцев.
"Історія циклічна і росіяни нічого нового не вигадують, а використовують старі способи пропаганди та нарощують військовий потенціал", – додав ветеран АТО.
Водночас Остальцев наголосив, що питання лише у тому – чи є Україна Польщею зразка 1939 року чи все ж таки ми – Україна – держава, яка пам'ятає історію і розуміє, що не можна повторювати помилки наших сусідів.
Дивіться повний випуск "VETERANO блог" на 24 каналі
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