Із фізичним примусом та загрозами: росіяни почали тестування вакцини від COVID на Донбасі

Джерело:24 канал
Російські окупанти завезли декілька партій власної вакцини "Спутник V" на окуповані частини Донецької та Луганської областей. І хоча в адміністрації терористичних "республік" кажуть про планову вакцинацію населення, насправді це є тестуванням.
Цього тижня в окупованих Донецьку, Макіївці, Горлівці та Чистяковому медики отримали препарат, який у Росії називають вакциною від COVID-19.
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За даними джерел 24 каналу, окупанти збираються провести у "ДНР" та "ЛНР" більш широке тестування препарату, аніж у Росії.
Фактично основними учасниками тестування призначили не лише пенсіонерів, але й більш молодих осіб. Зокрема – соціальних працівників та медиків. Їх зобов'язують отримати порцію вакцини під загрозою звільнення. А от бойовиків, російських солдатів та терористів із силових структур "республік" вакцинують примусово. Попри відмови від щеплення, їх вакцинують із застосуванням сили.
Як стверджують у "Східній правозахисній групі", на Луганщині медики також отримали погрози за відмови від щеплення. Їм обіцяють не виплачувати премії та надбавки. "Чиновників" з "ЛНР" обіцяють звільняти без виплати лікарняних у разі інфікування.