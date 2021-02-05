Із фізичним примусом та загрозами: росіяни почали тестування вакцини від COVID на Донбасі

Російські окупанти завезли декілька партій власної вакцини "Спутник V" на окуповані частини Донецької та Луганської областей. І хоча в адміністрації терористичних "республік" кажуть про планову вакцинацію населення, насправді це є тестуванням.

Цього тижня в окупованих Донецьку, Макіївці, Горлівці та Чистяковому медики отримали препарат, який у Росії називають вакциною від COVID-19.

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При цьому "офіційно" ним вакцинуватимуть спочатку лише пенсіонерів, медиків, військових та так званих "поліцейських". Але вже наразі кожен охочий може без суттєвих проблем домовитись про придбання вакцини. А от відмовитись від вакцинації люди, які належать до вразливих категорій населення ніяк не можуть.

Фізичний примус та погрози звільненням

Як стверджують медики, "Спутник V" поступово завозять до деяких лікарень окупованих міст. Всі дані вакцинованих заносять у комп'ютерну базу, а контроль над процесом "вакцинації" проводить лікар у погонах, якого спеціально відрядили з Росії до Донецька.

За даними джерел 24 каналу, окупанти збираються провести у "ДНР" та "ЛНР" більш широке тестування препарату, аніж у Росії.

Фактично основними учасниками тестування призначили не лише пенсіонерів, але й більш молодих осіб. Зокрема – соціальних працівників та медиків. Їх зобов'язують отримати порцію вакцини під загрозою звільнення. А от бойовиків, російських солдатів та терористів із силових структур "республік" вакцинують примусово. Попри відмови від щеплення, їх вакцинують із застосуванням сили.

Як стверджують у "Східній правозахисній групі", на Луганщині медики також отримали погрози за відмови від щеплення. Їм обіцяють не виплачувати премії та надбавки. "Чиновників" з "ЛНР" обіцяють звільняти без виплати лікарняних у разі інфікування.