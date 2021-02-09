Очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перемир'я на Донбасі вже немає. Він наголосив, що росіяни почали діяти відкрито та зухвало, навіть не приховуючи своїх намірів.

На Донбасі перебувають російські найманці, командири та зброя. Саме тому Україна повинна бути готовою до будь-яких раптових дій з боку агресора.

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"Перемир'я вже немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне – чорним. Ми повинні ставитися уважно до всього, що відбувається", – сказав Кравчук.

Він підкреслив, що ще не бачив настільки відкритих та цинічних дій, які Росія здійснює на сході України. Мовляв, Кремль веде подвійну гру щодо Донбасу та не збирається змінювати свої методи.

Росія воює 150 років. За цей час, окрім тиску та примусу до миру, вона нічого не використовувала. Не треба думати, що якщо ми будемо поступатися, вони стануть більш поступливими,

– наголосив Кравчук.

Саме тому, виконуючи міжнародні домовленості та дотримуючись шляху до миру, Україна повинна на силу відповідати силою. При цьому, потрібно бути послідовними та жорсткими.

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