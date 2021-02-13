Зловтіха й мстивість: Казарін пояснив, чому росіянам цікаві події в Україні

Російську увагу до подій в Україні складно пояснити раціонально. Адже доля Москви ніяк не залежить від того, що відбувається в Києві. Відтак росіяни стежать за новинами з України лише задля емоцій.

Мовиться про зловтіху й мстивість – саме їх викликають в людей у Росії українські події. Таку думку у своєму блозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.

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"Тільки ці емоції можуть змусити російського обивателя мріяти про танкові клини, окупаційні адміністрації та інші політичні скелети з радянського шифоньєра", – відзначив він.

Події в Україні не змінять майбутнє Москви, – Казарін

Павло Казарін зауважив, що доля Москви не залежить від масштабів проблем у Києві.

Навіть якщо уявити, що в Україні запанував хаос, переміг Медведчук, а країна звалилася в піке – це ніяк не змінить російське майбутнє,

– прокоментував журналіст.

За його словами, криза в Україні може позначитися лише на:

готовності Заходу підтримувати нашу країну;

українській стійкості і курсі гривні;

нашій стабільності та якості життя.

Однак все це не матиме наслідків для реальності в Росії. Адже української армії немає в Ростовській області, а бюджетні гроші Київ не витрачає на дестабілізацію російських регіонів.

Автор блогу "Грані правди" відзначив, що єдиний мотив для російського обивателя стежити за українськими новинами – це емоції. Зловтіха і мстивість.

Казарін: Україна повинна слідкувати за подіями в Росії

Водночас Павло Казарін наголосив, що увага України до російських подій цілком повинна бути раціональною. Тому що українське майбутнє напряму залежить від того, що відбувається в країні-агресорі.

І додав, що майбутнє України залежить від величини викликів, з якими стикаються Кремль і його мешканці.

І в цьому головна відмінність інтересу України до російських новин від того наполегливого ​​завзяття, з яким нашу долю обговорює російський телевізор. Їхнє майбутнє від нашого ніяк не залежить,

– підсумував журналіст.

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