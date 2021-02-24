Україні слід готуватися: Росія звозить на Донбас боєприпаси й курсантів, – ексрозвідник

Росія активно звозить на окуповану територію Донбасу боєприпаси та нові підрозділи. Україні треба готуватися до збільшення активності бойових дій з різних напрямків.

Про це в інтерв'ю виданню розповів волонтер і колишній військовий розвідник Андрій Римарук.

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Росія завозить на Донбас боєприпаси й курсантів

За словами Римарука, немає сумнівів, що з російської сторони запрацює важка артилерія, адже переговорні процеси із Росією заморожені, Тристороння контактна група не працює, а зустрічі в "нормандському форматі" не дали результатів.

Ще один показник, який свідчить про пожвавлення, – активне постачання на окуповану територію Донбасу боєприпасів із Росії, прибуття нових підрозділів, зміцнення другої та третьої лінії оборони,

– зазначив ексрозвідник.

Він уточнив, що про це свідчать звіти як української розвідки, так і ОБСЄ.

Є також інформація про прибуття курсантів із Росії. "Ми вже із 2016 року знаємо, як курсанти із Петербурга й Москви "складають іспити" на сході України", – додав Римарук.

Терористи посилять вогонь

Колишній військовий розвідник наголосив, що пожвавлення проросійських найманців свідчить про те, що Україні треба готуватися "не те що до активізації військових дій, а до збільшення їхньої активності з різних напрямків".

Це неминуче. Потрібно бути готовими до цього морально, фізично і технічно. Виграє той, хто краще оснащений,

– заявив Римарук.

Він також звернув увагу, що військові постійно перебувають у пошуку слабкого місця ворога й наносять по ньому точковий удар. Однак ворог шукає слабинки й в українському захисті.

Загострення на Донбасі: останні новини

Російські найманці регулярно порушують режим тиші на Донбасі. У результаті обстрілів бойовиків від початку 2021 року вже загинули 16 українських захисників.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу