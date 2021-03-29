Росія звинуватила Україну в загостренні на Донбасі та пригрозила "силовим сценарієм"

Джерело:24 канал
Російська влада цинічно заявила, що саме українські бійці вдалися до провокацій на Донбасі. Крім того, у Кремлі вважають, що ескалація на Донбасі загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".
Таку заяву зробив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ. Він вкотре безпідставно звинуватив Україну у порушенні режиму тиші.
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У Путіна цинічно "висловили занепокоєння останнім загостренням на Донбасі". За словами Пєскова, саме українські бійці нібито вдалися до провокацій на Донбасі.
Що стосується ситуації на лінії зіткнення, то ми й раніше говорили, що у нас викликає серйозну стурбованість ескалація напруженості. Ми й раніше висловлювали свою стурбованість щодо провокаційних дій з боку українських збройних сил, які мали місце,
– зазначив Пєсков.
Він додав, що ця тема обговорювалася на переговорах помічників президентів. Пєсков підкреслив, що ескалація напруженості загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".Зверніть увагу! Попри загострення на Донбасі й численні втрати України, президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
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Зазначимо, що з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" 47 країн ООН зробили заяву про війну на Донбасі та окупований Крим. Вони наголосили, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником.