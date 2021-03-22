Росія знову вимагає прямих контактів з ОРДЛО, – Гармаш про лист Козака
Рішення Заходу щодо нормандського формату, зокрема про відновлення перемир'я на Донбасі, а потім – розв'язання дипломатичних питань, не влаштовує Росію, про що свідчить лист Дмитра Козака. Москва блокує майже всі безпекові та гуманітарні питання.
Джерело:24 канал
Наразі Росія ставить політичні умови, які або неможливо виконати швидко, або взагалі – нереально. Про це розповів представник Луганської області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
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"Росія відреагувала на документ – листом заступника глави адміністрації Володимира Путіна Дмитра Козака, який знову стверджував, мовляв, Росія є посередником, а не стороною конфлікту", – зазначив Сергій Гармаш.
Росія хоче суб'єктивувати ОРДЛО
Козак, за словами представника Луганщини в ТКГ, зазначив: "Франція, Німеччина та Росія, використовуючи свій вплив докладуть усіх зусиль, щоб режим припинення вогню був стійким".
"України як ми бачимо тут нема, Росія ставить себе на один бік з Німеччиною та Францією. Вона вимагає погодження додаткових заходів щодо безпеки, де фактично суб'єктивовано ОРДЛО", – зазначив Гармаш.
Росія знову вимагає прямих контактів з ОРДЛО, щоб не було прямих загострень на фронті,
– пояснив представник України в ТКГ.
Москва хоче змістити акцент у нормандському форматі
Також Козак пропонував вести ротацію головуючих в нормандській "четвірці", розповів Сергій Гармаш. За його словами, наразі головуючі – Німеччина та Франція, Росія та Україна є сторонами конфлікту в "нормандській четвірці".
Козак хоче змістити акцент, поставити себе на рівень з Німеччиною та Францією, так, аби "Росія уже нібито не сторона конфлікту",
– сказав Гармаш.
Він наголосив, що це – чергова спроба маніпуляції Москви, аби поставити себе у роль посередника і суб'єктивувати ОРДЛО.
Ворог використовує тактику України
Сергій Гармаш навів ще один приклад з листа Дмитра Козака, про те, що, мовляв, Україна не представила своїх зауважень до плану, який підготували Німеччина та Франція, чим фактично підтвердив, що документ підготували саме ці країни, в погодженні з Україною.
"Зараз Росія бере ту ж тактику, яку Україна використовує в ТКГ. Тобто ми не розглядаємо документи ОРДЛО, вимагаючи, щоб цей документ представила Росія, або ж вона представила власний план мирних дій. Щоб це був офіційний документ від членів ТКГ, а не від консультантів, які не мають офіційного статусу", – роз'яснив він.
Гармаш прокоментував лист Козака: дивіться відео 24 каналу
Водночас Сергій Гармаш зауважив, що після заяви Джо Байдена про "Путіна-вбивцю" ситуація щодо перемовин може змінитися. Якщо Росія побачить, що загроза світової ізоляції, то можливо тоді Путін буде зацікавлений у якихось контактах із Заходом зокрема й у нормандському форматі.
Заява Байдена про Путіна: коротко
- На питання про те, чи вважає Джо Байден вбивцею Володимира Путіна, той відповів ствердно.
- Згодом президент Росії відреагував на слова американського колеги дитячою приказкою: "Хто обзивається, той сам так називається" і запропонував
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