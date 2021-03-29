Російські ЗМІ опублікували деталі плану щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. На думку Сергія Гармаша, це сталося тому, що Кремлю не сподобався документ.

Що заявив Гармаш

Росія намагається зробити план фактором внутрішньої політики України. Про це член української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Злив конфіденційної інформації говорить про те, що Росію не влаштовує пропозиція Німеччини і Франції, і тим більше України. Тому Росія не бачить сенсу в нормальному обговоренні цього плану як дипломатичного документа,

– сказав Гармаш.

Росія хоче вплинути на українців

Політик наголосив, що таким способом Москва планує вплинути на українське суспільство.

"Багато хто зможе побачити тут якусь "зраду", особливо, якщо не читати український документ, а читати пропозиції Німеччини і Франції, чи Росії. Думаю, це основний мотив внутрішньополітичного впливу на українське суспільство", – пояснив член делегації.

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Що відомо про план мирного врегулювання ситуації на Донбасі