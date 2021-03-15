Питання російської мови набуло в Україні політичного підтексту. На думку журналіста Павла Казаріна, у політизації винна Росія. Зокрема, на це вплинула окупація Криму.

Якби цього не сталось, то мовна політика Києва була б більш компромісною. Таку думку у своєму блозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.

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Політизація мови

Він зазначив, що "на варті фактичної двомовності" були б голоси жителів Півдня та Сходу. Однак Москва сама позбавила їх доступу до українських виборчих дільниць.

Росія зламала баланс, який існував десятиліттями. Тепер (країна-агресор – 24 канал) змушена безсило спостерігати за тим, як Україна займається експортом самої себе всередині країни,

– заявив Казарін.

На його думку, багато людей бачать у питанні мови загрозу для звичного способу життя, бо протестують проти будь-яких змін. Однак в політизації російської мови варто звинувачувати, за його словами, Москву.

Журналіст підкреслив, що Росія надала питанню мови політичного характеру ще у 2014 році. Зокрема тоді, коли російські бойовики окупували Крим. На його думку, одна з причин для цього – щоб кримчани не вчили українську мову.

Перевага Росії

Також Казарін зазначив, що мова відкриває доступ до контенту, а контент служить провідником у світ цінностей. Він наголосив, що така схема дозволяла Росії зберігати вплив на своїх сусідів, зокрема, на Україну.

Російського контенту було більше, ніж українського. Інвестиції в продукт дозволяли Москві випускати частіше, більше і яскравіше. Ситуація "зрозуміло без перекладу" ставила український продукт в програшну позицію,

– пояснив Казарін.

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