Росія збільшила військову присутність в Криму більше ніж удвічі: фотодокази з космосу

Джерело:"Крим.Реалії"
Росія в окупованому Криму нарощує свій військовий потенціал. Це підтверджують фотографії, зроблені у Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України.
На оприлюднених фотодоказах видно, як Росія створює військові бази на місці колишніх пустирів.
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Так, на одному з найсвіжіших знімків зафіксували селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. У кінці 2020 року там, фактично посеред степу, з'явилася військова база. Начальник інформаційно-аналітичного космічного центру Сергій Янчевський припустив, що Сергія Янчевського, "це база зберігання на випадок війни".
Янчевський додав, що "коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати й це озброєння зберігається саме в такому місці: це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо".
Військова база зберігання поблизу селища Новоозерне / Фото "Крим.Реалії"
Загалом у космічному центрі зафіксували ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в окупованому Криму.
Нова радіотехнічна станція поблизу Севастополя / Фото "Крим.Реалії"
Усі ці дані передадуть до Служби безпеки та Збройних сил України. Після цього фахівці та експерти проаналізують та оцінять загрозу з Криму з боку Росії.
Дослідники стверджують, що в порівнянні з 2014 роком Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.Зверніть увагу! Одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова у грудні 2020 року заявляла, що Росія "на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об'єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян і організовувати патріотичне виховання молоді".