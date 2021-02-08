Росія в окупованому Криму нарощує свій військовий потенціал. Це підтверджують фотографії, зроблені у Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України.

На оприлюднених фотодоказах видно, як Росія створює військові бази на місці колишніх пустирів.

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Так, на одному з найсвіжіших знімків зафіксували селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. У кінці 2020 року там, фактично посеред степу, з'явилася військова база. Начальник інформаційно-аналітичного космічного центру Сергій Янчевський припустив, що Сергія Янчевського, "це база зберігання на випадок війни".

Янчевський додав, що "коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати й це озброєння зберігається саме в такому місці: це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо".



Військова база зберігання поблизу селища Новоозерне / Фото "Крим.Реалії"

Де ще зафіксували зброю та військову техніку

На знімках із космосу також видно, що нещодавно біля Керчі впритул до траси "Таврида" з'явилися нові радіолокаційні станції, а також щонайменше 8 ракетних комплексів С-400.

впритул до траси "Таврида" з'явилися нові радіолокаційні станції, а також щонайменше 8 ракетних комплексів С-400. А на околиці Євпаторії російські окупанти побудували величезну радіоантену діаметром близько 30 метрів. І в Євпаторії, у колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

російські окупанти побудували величезну радіоантену діаметром близько 30 метрів. І в Євпаторії, у колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії. Поблизу Севастополя російська армія побудувала ще один об'єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антен-"тарілок", середній діаметр кожної з яких приблизно 5 метрів.

Загалом у космічному центрі зафіксували ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в окупованому Криму.



Нова радіотехнічна станція поблизу Севастополя / Фото "Крим.Реалії"

Що про це каже Україна

Усі ці дані передадуть до Служби безпеки та Збройних сил України. Після цього фахівці та експерти проаналізують та оцінять загрозу з Криму з боку Росії.

Дослідники стверджують, що в порівнянні з 2014 роком Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

Зверніть увагу! Одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова у грудні 2020 року заявляла, що Росія "на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об'єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян і організовувати патріотичне виховання молоді".