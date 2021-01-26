Російські окупанти завезли на Донбас звукометричні комплекси артилерійської розвідки: деталі

Командування російських окупантів проводить заняття з бойової стрільби. Зокрема, вони завезли на окуповані території Донбасу нове обладнання для артилерійської розвідки.

Джерело: Міністерство оборони України

За даними відомства, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ підвищує боєздатність артилерійських підрозділів. Для цього з Росії завезли автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.

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Техніку завозили у січні 2021 року через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Тривають тренування зі стрільби та управління вогнем в артилерійських і мінометних батареях з'єднань та частин противника,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що на полігони тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях для занять зі стрільби вивели окремі підрозділи гаубичних, гарматних та реактивних артилерійських дивізіонів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

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На Донбасі впродовж доби 25 січня 2021 року російські окупанти 7 разів порушували режим тиші. Внаслідок обстрілів воїн Збройних сил України отримав поранення.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу