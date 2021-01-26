Російські окупанти завезли на Донбас звукометричні комплекси артилерійської розвідки: деталі
Командування російських окупантів проводить заняття з бойової стрільби. Зокрема, вони завезли на окуповані території Донбасу нове обладнання для артилерійської розвідки.
Джерело: Міністерство оборони України
За даними відомства, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ підвищує боєздатність артилерійських підрозділів. Для цього з Росії завезли автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.
Читайте також Бойовики в Луганську підпалили власний військовий склад: фото, відео
Техніку завозили у січні 2021 року через неконтрольовані Україною ділянки кордону.
Тривають тренування зі стрільби та управління вогнем в артилерійських і мінометних батареях з'єднань та частин противника,
– мовиться у повідомленні.
У Міноборони зазначили, що на полігони тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях для занять зі стрільби вивели окремі підрозділи гаубичних, гарматних та реактивних артилерійських дивізіонів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
До теми Бойовики знову атакували бійців ЗСУ: ворожий снайпер пошкодив камеру спостереження
Поділитися новиною