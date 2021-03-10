Росія чекає поступок від України щодо Донбасу і затягує час в переговорах, – естонська розвідка

Росія чекає, щоб Україна пішла на поступки щодо Донбасу. Тому країна-окупант затягує час в переговорах.

Про це повідомила Служба розвідки Естонії. Свої висновки вона опублікувала у доповіді "Міжнародна безпека та Естонія".

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Про що мовиться у доповіді

У доповіді мовиться, що стратегічним об'єктом Кремля є регіон України та Білорусі. Саме ці країни мають пріоритетне значення для забезпечення сфери впливу Росії.

Водночас Росія продовжує свою агресію проти України і тисне на неї. Вона намагається "схилити" Київ до визнання представників окупаційних сил як легітимних партнерів з переговорів.

Російська окупація Криму продовжується, та, попри зусилля української сторони, прогресу у врегулюванні конфлікту на Сході України немає,

– мовиться у публікації.

Водночас сторона агресора продовжує грати на затягування часу. Також вона очікує, що нерозв'язаний конфлікт рано чи пізно змусить керівництво України піти на поступки.

Росія підтримує проросійські сили

Раніше литовська військова розвідка і Департамент державної безпеки Литви опублікували спільний документ "Національна оцінка загроз 2021", в якому звертають увагу на ситуацію Донбасу.

Також у доповіді наголосили, що країна-агресор підтримує проросійські сили в Україні, зокрема у політиці. Російська підтримка партії "Опозиційна платформа – За життя" та самого Віктора Медведчука збільшилась під час підготовки місцевих виборів в Україні.

"Одне з головних завдань російських спецслужб, крім збору розвідданих в інших країнах, є вплив на іноземне населення в стратегічних інтересах Кремля", – також заявила естонська розвідка.