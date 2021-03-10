Росія чекає, щоб Україна пішла на поступки щодо Донбасу. Тому країна-окупант затягує час в переговорах.

Про це повідомила Служба розвідки Естонії. Свої висновки вона опублікувала у доповіді "Міжнародна безпека та Естонія".

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Про що мовиться у доповіді

У доповіді мовиться, що стратегічним об'єктом Кремля є регіон України та Білорусі. Саме ці країни мають пріоритетне значення для забезпечення сфери впливу Росії.

Водночас Росія продовжує свою агресію проти України і тисне на неї. Вона намагається "схилити" Київ до визнання представників окупаційних сил як легітимних партнерів з переговорів.

Російська окупація Криму продовжується, та, попри зусилля української сторони, прогресу у врегулюванні конфлікту на Сході України немає,

– мовиться у публікації.

Водночас сторона агресора продовжує грати на затягування часу. Також вона очікує, що нерозв'язаний конфлікт рано чи пізно змусить керівництво України піти на поступки.

Зауважимо! Раніше литовська військова розвідка і Департамент державної безпеки Литви опублікували спільний документ "Національна оцінка загроз 2021", в якому звертають увагу на ситуацію Донбасу.

Росія підтримує проросійські сили

Також у доповіді наголосили, що країна-агресор підтримує проросійські сили в Україні, зокрема у політиці. Російська підтримка партії "Опозиційна платформа – За життя" та самого Віктора Медведчука збільшилась під час підготовки місцевих виборів в Україні.

"Одне з головних завдань російських спецслужб, крім збору розвідданих в інших країнах, є вплив на іноземне населення в стратегічних інтересах Кремля", – також заявила естонська розвідка.