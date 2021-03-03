Леонід Кравчук вважає, що загострення ситуації на Донбасі – це реакція Росії на відстоювання України своїх інтересів. За його словами, країна-агресор відчула, що тиск на неї посилюється.

Глава української делегації у ТКГ зазначив, що російські окупаційні війська активізувалися, вони все більше порушують режим тиші. Через це зросла й кількість поранених та контужених.

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Леонід Кравчук наголосив, що спроби прояснити ситуацію поки не дають конкретних результатів. Він припустив, що це реакція Росії на активність України.

Останнім часом і президент Володимир Зеленський, і Верховна Рада, і наша делегація у ТКГ значно посилили активність. Плюс санкції. Тобто Росія побачила, що Україна від слів перейшла до справи. Те, що раніше не робилося, хоча були можливості, зараз реально здійснюється,

– пояснив перший президент.

Міжнародний тиск на Росію посилюється

Сполучені Штати чітко визначили ставлення до Росії, до окупації Криму та частини Донбасу. А після візиту Жозепа Борреля до Москви погіршилися відносини і з ЄС.

За словами Леоніда Кравчука, Росія відчула, що тиск на неї посилюється. Зараз вона намагається довести, що теж, мовляв, не спить і починає діяти.

Росії не допоможе навіть пропаганда

Глава української делегації у ТКГ додав, що люди порівнюють те, що відбувається в Україні та Росії, і "результат сьогодні працює не на Росію". У такій ситуації не спрацює навіть кремлівська пропаганда.

Нам потрібно на силу відповідати силою, на свободу – свободою, на переговори – переговорами. Ми будемо ініціювати це. Ми будемо підтримувати розумні дії. І коли нас б'ють, ми не будемо удавати, що це провокація. Ми повинні бачити реальну ситуацію та діяти в умовах реальної ситуації,

– підсумував Леонід Кравчук.

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Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу