Писали правду про COVID-19 в ОРДЛО: Росія заблокувала сайт українського міністерства

10 лютого 2021 , 15:27
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Джерело:

24 канал

У Росії за поданням Роскомнадзору і генпрокуратури заблокували сайт Мінреінтеграції. Причиною заборони стала публікація правдивої інформації про поширення COVID-19 в ОРДЛО.

Олексій Резніков заявив, що це перший прецедент, коли у Росії заборонили офіційний сайт уряду України. Про це він повідомив на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів, що блокування сайту відбулося ще у квітні 2020 року.

Саме через поширення правди про COVID-19 в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції було заблоковано офіційно в Росії. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії за розповсюдження правди,
– наголосив Олексій Резніком.

Він також додав, що "цей план" російської влади все одно провалився.

Відновлення Донбасу: що відомо

  • Олексій Резніков заявляв, що реінтеграція Донбасу не відбуватиметься одразу після деокупації.
  • Він зазначив, що відновлення територій триватиме мінімум 25 років. Воно почнеться зі земель, які перебувають під контролем уряду України.
  • Радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко раніше зазначив, що на реінтеграцію потрібно приблизно 10 мільярдів доларів. Це становить 5 – 7% ВВП України.
  • На його думку, для того, аби відновити окуповані території Донецької та Луганської областей необхідно створити окремий фонд.
  • Окрім цього, для реінтеграції Донбасу знадобляться й гроші міжнародних донорів.