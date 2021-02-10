Писали правду про COVID-19 в ОРДЛО: Росія заблокувала сайт українського міністерства
У Росії за поданням Роскомнадзору і генпрокуратури заблокували сайт Мінреінтеграції. Причиною заборони стала публікація правдивої інформації про поширення COVID-19 в ОРДЛО.
Джерело:24 канал
Олексій Резніков заявив, що це перший прецедент, коли у Росії заборонили офіційний сайт уряду України. Про це він повідомив на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів, що блокування сайту відбулося ще у квітні 2020 року.
Саме через поширення правди про COVID-19 в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції було заблоковано офіційно в Росії. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії за розповсюдження правди,
– наголосив Олексій Резніком.
Він також додав, що "цей план" російської влади все одно провалився.
Відновлення Донбасу: що відомо
- Олексій Резніков заявляв, що реінтеграція Донбасу не відбуватиметься одразу після деокупації.
- Він зазначив, що відновлення територій триватиме мінімум 25 років. Воно почнеться зі земель, які перебувають під контролем уряду України.
- Радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко раніше зазначив, що на реінтеграцію потрібно приблизно 10 мільярдів доларів. Це становить 5 – 7% ВВП України.
- На його думку, для того, аби відновити окуповані території Донецької та Луганської областей необхідно створити окремий фонд.
- Окрім цього, для реінтеграції Донбасу знадобляться й гроші міжнародних донорів.
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