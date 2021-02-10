У Росії за поданням Роскомнадзору і генпрокуратури заблокували сайт Мінреінтеграції. Причиною заборони стала публікація правдивої інформації про поширення COVID-19 в ОРДЛО.

Олексій Резніков заявив, що це перший прецедент, коли у Росії заборонили офіційний сайт уряду України. Про це він повідомив на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів, що блокування сайту відбулося ще у квітні 2020 року.

Саме через поширення правди про COVID-19 в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції було заблоковано офіційно в Росії. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у Росії за розповсюдження правди,

– наголосив Олексій Резніком.

Він також додав, що "цей план" російської влади все одно провалився.

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