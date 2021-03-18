Росія Європу не слухає, – Кравчук виступив за приєднання США до нормандського формату

На думку Леоніда Кравчука, присутність США у нормандському форматі зміцнить перемовини. Росія відчує одну з найсильніших країн і муситиме рахуватись з нею.

Так, глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук впевнений, що присутність США "зміцнить хребет" переговорів.

До теми США може дати нормандському формату більше впливу, – Кравчук

Чому США треба приєднатись

За словами Кравчука, Росія "купила" деяких колишніх європейських посадовців.

Я не хочу ображати Європу, але Росія Європу не слухає. Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів... Росія купує Європу,

– наголосив політик.

Чи може Росія відмовитись від приєднання США

Кравчук зауважив, аби розширити процес, треба згода всіх сторін. Однак він переконаний, що Росія не має підстав відмовити, адже для цього потрібні аргументи.

"В чому претензії до США? Росія може бути, а Сполучені Штати не можуть? Головне, щоб це питання поставили в порядок денний і почали обговорювати", – наголосив глава делегації.

США вже брали участь у перемовинах

Крім того, Кравчук нагадав, що раніше представник США брав участь у переговорах щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Перед Мінськом був женевський формат, у якому був присутній держсекретар Штатів.

Однак, як відзначив Кравчук, потім глава Росії Володимир Путін зумів обвести навколо пальця інших учасників перемовин, що ніби все можна вирішити без США.

"Це була величезна помилка. А, якщо починалося за участю США, то можна і продовжити", – підсумував політик.