Під час засідання Ради Безпеки ООН 11 лютого 2021 року поведінка представника Росії була достатньо грубою. Зважаючи на таку тональність, російська сторона намагається загострити ситуацію.

Експредставник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний заявив, що поведінка представника Росії під час засідання була неаргументованою. Як він зазначив, попри намагання всіх представників стримувати емоції, російська сторона "рвала" усі прийняті шаблони дипломатичного протоколу.

Читайте також Росія ігнорує запит щодо інспекції ядерних об'єктів на окупованому Донбасі, – Кравчук

За словами Безсмертного, така ситуація виходить за рамки. Зокрема, це свідчить про те, що агресивність Кремля лише зростатиме, в тому числі й на фронті.

Таке відчуття, що російський представник отримав інструкції з Росії йти на загострення,

– припустив він.

Чому засідання ініціювала Росія

Безсмертний зазначив, що у Раді Безпеки ООН наразі є багато непостійних членів, які працюють разом з Росією. Зокрема, деякі спікери ретранслювали тези російської інформаційної атаки.

За його словами, лише завдяки об'єднаній позиції дипломатів Німеччини, Франції, Великої Британії та представників України вдавалося вирівнювати це інформаційне поле й розказувати про реальну ситуацію.

До теми Посол Німеччини емоційно зреагувала на смерть військового у річницю підписання Мінських угод

Безсмертний також зазначив, що для представників Росії властиво влаштовувати обстріли під час певних візитів чи засідань Тристоронньої контактної групи. Зокрема, все це є складовими концепції, яку завжди сповідував Кремль.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 11 лютого 2021 року прибув з робочою поїздкою в Донецьку область. Разом з ним були посли країн G7. Детальніше про це – читайте тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу