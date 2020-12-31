Вже наступного року у нормандському форматі може відбутися зміна учасників – лідерів Німеччини і Франції. Тим часом Росія не поспішає погоджувати дату нової зустрічі.

З відходом з політичної сцени Ангели Меркель, у нормандському форматі залишиться лише одна людина, яка стояла біля його витоків і підписувала мінські домовленості. І це буде президент Росії Путін. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю ТСН.

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У глави українського МЗС запитали, чи можна вважати нормандський формат ще живим. На це Кулеба відповів, що так, але наразі формат "перебуває у медикаментозному сні".

"На рівні міністрів закордонних справ він живий, але перебуває в медикаментозному сні. І в цей медикаментозний сон його поклало Міністерство закордонних справ РФ", – уточнив він.

Росії слід віддати належне — вона вміє грати в довгу. РФ завжди чогось чекає. Глобально вони чекають смерті України як держави. Ми маємо бути тут абсолютно відвертими. І на шляху до цієї мети вони постійно чогось чекають. То зміни влади в Україні, то зміни влади в іншій країні, то якихось економічних криз. Це дійсно їх стратегія,

– переконаний міністр.

Водночас він додав, що у Кремля є можливість підтримувати непорушність своєї політичної лінії з однієї простої причини. У всіх інших країнах президенти і прем’єри змінюються, а в Росії — ні.

"Але відповідь на всі ці очікування дуже проста — не дочекаєтеся. Україна буде, буде розвиватися, як країна західного світу з дуже міцними і глибокими зв’язками з Азією, Африкою, Латинською Америкою. Але юридично, політично ми належатимемо до західного світу. Коли Росія змириться з цим фактом, сприйме його, їй стане набагато легше", – додав Кулеба.

Водночас, попри сигнали, що надходять з російської сторони, у МЗС сподіваються, що вийти із глухого кута у перемовинах щодо Донбасу таки вдасться.

"Так, зараз дуже важко, немає якихось яскравих результатів. Ми над цим працюємо. Це щоденна робота. Іноді опускаються руки. Але ти зранку встаєш, підіймаєш руки і знову йдеш в цю історію. Тому що немає їй альтернатив. Я хочу, щоб ми ніколи не казали, що нас завели у глухий кут, чи ми самі зайшли у глухий кут. Ми маємо лупати цю скелю, як написав класик, до перемоги", – підсумував Кулеба.

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Зверніть увагу! Востаннє зустріч 4 глав держав у нормандському форматі відбулася 9 грудня 2019 року. Тоді сторони домовилися про проведення нової зустрічі – у квітні 2020 року. Втім, її так і не провели через пандемію коронавірусу, а також через невиконання домовленостей.



У листопаді сторони зазначали, що для того, аби до кінця року таки відбулася зустріч глав держав, потрібен "справжній прорив" на рівні радників. Втім, цього так і не сталося, а процес загальмувався в першій половині листопада.

"Нормандська четвірка" може у найближчі роки кардинально змінитися

У 2021 році відбудуться парламентські вибори у Німеччині, після яких новообрані члени Бундестагу оберуть нового канцлера країни. Раніше Ангела Меркель заявляла, що не висуватиме свою кандидатуру на цей пост.

Окрім того, у Франції у 2022 році відбудуться президентські вибори, після яких стане зрозуміло, чи залишиться Еммануель Макрон на 2 термін. Вони також дадуть відповідь на запитання, чи зміниться склад нормандського формату ще більше.

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