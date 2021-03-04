Росія вийшла з режиму перемир'я на окупованому Донбасі. Про це Кремль повідомив через російські окупаційні сили на території України. Тепер українському президенту не доведеться вдавати, що на фронті нічого не відбувається.

Владимир Путин разрешил боевикам вести упреждающий огонь по украинским позициям. То есть, в любой позиции фронта, в любое время, любым снарядом. По сути, это односторонний выход России из договоренностей.

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Главное достижение Зеленского

Если спросить Владимира Зеленского какое достижение по Донбассу на сегодня он считает одним из важнейших, то в ряду с еще парой вариантов гарант точно назовет режим перемирия.

Конечно, перемирия как такового никогда не было. Боевики регулярно нарушали тишину, а украинская земля принимала лучших своих детей.

Кремль постоянно напоминал Зеленскому, что перемирие – это милостыня Путина, которая закончится тогда, когда российский президент этого захочет.

Абсолютный мир возможен исключительно на кремлевских условиях. Однако тогда и тот самый "мир" будет на востоке Украины "кремлевским". Для Путина режим тишины превратился в орудие войны.

Любая очередная угроза стала инструментом давления Кремля на украинскую власть. Только сейчас Украина в состоянии ответить по принципу японского боевого искусства айкидо: использовать силу нападающего против него самого.

Достичь мир дипломатическим путем

Во время брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который приехал в Украину, Зеленский заявил, что стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем.

Важное замечание. Сам же Шарль Мишель заявил об отсутствии какого-либо прогресса в переговорах с Россией и напомнил, что Москва является стороной конфликта, а не посредником.

Москва себя стороной конфликта не признает. Путин постоянно провоцирует украинскую сторону на общение не с Кремлем, а с боевиками. Этим Украина легализирует террористов и фактически откажется от того, что именно Россия есть источником агрессии в этой войне.

Санкции против Кремля

Для России – это возможность отменить санкций, которые с каждым днём все сильнее "сжимают руки на горле Кремля". Они уже действительно удушают, если Путин регулярно просит отметить ограничения при встрече с лидерами других стран.

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Президент Европейского совета заявил, что Россия не ответила на позитивные шаги Украины по выполнению минских договоренностей, хотя в Кремле кричат, что это украинская сторона нарушает тишину. Европейские санкции против России останутся.

Вместо выполнения минских договоренностей, Путин раздавал на Донбассе украинским гражданам российские паспорта и заселял украинский Крым россиянами.

Оккупированный полуостров уже практически полностью превратился в сухую военную базу Кремля, где сегодня воспитывают армию из юных солдат.

Очередной референдум

На оккупированном Донбассе подконтрольные Путину террористы заговорили уже об очередном референдуме, на котором должны решить вопрос о присоединении украинских земель к России, что абсолютно противоречит минским договоренностям.

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К террористам даже приехали известные российские пропагандисты, по типу Маргариты Симоньян, для того, чтоб поднять давно поникший боевой дух молодой республики. Просто, у тех, кто 7 лет назад зазывал в Украину русскую весну, уже особой прыти не осталось.

Симоньян и ей подобные должны были возжечь угасающие надежды дончан, что Москва их заберет себе, но все это вранье.

Путину не нужен Донбасс в России. Ему нужен Донбасс оккупированный, на который можно давить, как на кровоточащую рану Украины. Чтоб не давать этой стране развиваться и не выпустить в сторону европейской интеграции.

На всем этом не особо перспективном фоне российские оккупанты из так называемой народной милиции Донбасса сообщили: "подразделениям "народной милиции" дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника".

Почему Украина выигрывает

Так как это односторонний выход России из режима прекращения огня, значит это срыв Кремлем выполнения минских договоренностей. Агрессия Кремля откроет окно возможностей для последующих действий против него самого.

Данная ситуация является выигрышной для Украины в последующих действиях, ведь минские соглашения давно зашли в тупик и не дают результатов. Про Нормандию вообще можно забыть.

Более того, Путин нарушает договоренности еще и после Мюнхенской конференции про безопасность, где страны Европы и США собирались для того, чтоб понять, как бороться с кремлевским терроризмом.

Крымская платформа

Эта очередная агрессия Путина проявилась накануне "Крымской платформы", которая должна пройти в Украине летом. На ней так же будут присутствовать лидеры европейских стран и США для того, чтоб решить, как Россия будет уходить из Крыма.

По сути, Путин дал возможность Зеленскому не говорить про срыв перемирия, достижение по Донбассу, которое украинский президент на сегодня считает одним из важнейших.

Путин его сам открыто нарушил, а значит Зеленскому теперь не надо делать вид, что ничего не происходит на фронте.

Что такое Крымская платформа? Встреча создана для обсуждения вопросов деоккупации и реинтеграции Крыма. Его инициировал Зеленский в сентябре 2020 года.

Некоторые страны ЕС заявили о готовности присоединиться к платформе. Среди них есть Франция и Словакия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что к обсуждению пригласят также Россию.

Удачный ход с Медведчуком

Кто-то думает, что Путин взъерепенился после того, как Зеленский ввел санкции против его кума Виктора Медведчука, политиков из его окружения и пророссийских каналов в Украине.

Напомним. РНБО ввела санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака 2 февраля. В результате заблокировали пророссийские телеканалы. Позже, 19 февраля, санкции наложили также против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Однако агрессию кремлевский президент проявил до этих событий, поэтому ограничения для Медведчука – это лишь один из ходов Украины на одном из фронтов войны с Россией.

Чего ожидать от Кремля

Если раньше Кремль играл в дипломатию, а Украина была насильно в эту игру вовлечена, то теперь для этой театральной постановки нет смысла. Украина на уступки России не идет, а Кремль нарушает договоренности на которых сам настаивает.

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Ожидать полномасштабной атаки не стоит, ведь такая эскалация конфликта российскому президенту сейчас абсолютно не на руку. Однако на оккупированной территории будет жарко.