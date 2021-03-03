Ситуація на фронті загостритись у будь-який момент: чого чекати від Росії

Росія офіційно заявила, що збільшить число обстрілів українських військ на Донбасі. Далі читайте російською.

Минские соглашения окончательно растоптаны

Сегодня российские оккупанты из "народной милиции ДНР", опубликовали заявление: "подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника".

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Упреждающий огонь означает по сути стрельбу в любой момент. Российские оккупанты и раньше так действовали, но боевые действия велись в ограниченных зонах контактных боев. Но теперь противник издал приказ, где открытие огня разрешается по всей линии фронта и в любой момент. Все мирные договоренности отброшены.

Россия, тем самым, подчеркнула, что никаких ограничений для новой эскалации боевых действий уже нет. По сути, ситуация на фронте вернулась туда же, где была на начало 2019 года.

Ничего удивительного, с самого начала я писал много раз, что враг мириться не собирается, надо проводить реформы армии, чтобы снижать потери не за счет перемирия, а за счет профессионализма армии.

Но никаких серьезных реформ ВСУ, направленных на повышение боеспособности, к сожалению, не происходит.

Президент обязан провести совещание СНБО, чтобы задать вопрос – какие реформы ВСУ, направленные на повышение боеспособности реализовывает Минобороны?