Росія блокує обмін полоненими. Все тому, що країна-агресор вимагає прийняти так званий "мирний план" бойовиків щодо Донбасу.

Україна кілька разів подавала списки на обмін всіх полонених. Про це заявив представник української делегації в Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал. Зокрема, 11 утримуваних перебувають у важкому стані.

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Натомість Росія за пів року не подала жодних списків.

Чому Росія блокує обмін

За словами Гармаша, спочатку Росія блокувала обмін, вимагаючи, щоб Верховна Рада прийняла постанову про місцеві вибори на Донбасі.

Тепер окупант хоче, аби український парламент затвердив так званий "мирний план", що пропонують російські найманці в ОРДЛО.

Тому Гармаш наголосив, що ніякого обміну не буде, поки Україна процесуально не очистить 9 осіб, яких видала раніше. Однак представник України в ТКГ сподівається, що до кінця року відбудеться зустріч радників "нормандської четвірки". Саме це зможе зрушити процес з місця хоча б для звільнення 1 осіб.

Що каже Гармаш про слова Путіна щодо "підтримки Донбасу"

Гармаш прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна щодо наміру посилити так звану "підтримку Донбасу". Представник ТКГ сподівається на реакцію Міністерства зовнішніх справ України.

Якщо та ж Росія говорить про те, що це внутрішній конфлікт, то на якій підставі вона надає якусь підтримку?

– наголосив Гармаш.

Проте політик сумнівається, що Росія посилить підтримку ОРДЛО, тому що економічна ситуація в Росії погіршується. Гармаш зазначив, що Путін просто "не може собі дозволити говорити правду про те, що Росія скорочує підтримку Донбасу і про те, що у неї немає можливості посилювати її".

Зверніть увагу! Раніше Україна В ТКГ пропонувала свій " План дій щодо Донбасу". Однак Росія його не підтримала та зухвало розкритикувала.



Український "План дій по Донбасу" / Інфографіка 24 каналу

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