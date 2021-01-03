Росія використовує церкву та протестні настрої для дестабілізації України, – розвідка
Основним елементам гібридної війни Росії проти України є маніпулювання протестними настроями, що побудоване на патріотичних почуттях. Крім того, для розхитування українського суспільства агресор використовує церкву.
Росія роздуває провокації з нападами нібито "націоналістів" на представників "опозиційних проросійських сил". Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.
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Росія використовує церкву
Для тиску на українців російські спецслужби використовують УПЦ Московського патріархату.
"Росія використовує РПЦ одночасно і як жорстку (інспірація протестних акцій, які можуть перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як м'яку силу (вплив на уми вірян)", – зауважили у СЗР.
Держава-агресор використовує всі наявні технології для протидії процесу становлення Православної церкви України.
Вона маніпулює почуттями українських вірян і намагається всіляко зберегти свій вплив на них,
– сказали у розвідці.
Також у відомстві заявляють про загрози створення парамілітарних формувань у релігійних громад із наділенням їх правоохоронними функціями. Крім того, розвідка попередила про активізацію діяльності проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку.
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У СЗР наголосили, що українська влада повинна відреагувати на діяльність проросійських телеканалів у нашій державі.
Хакерські атаки Росії
Українська розвідка приділяє особливу увагу протидії загрозам у кіберпросторі.
Хакерські втручання в роботу об'єктів критичної інфраструктури України, інспіровані РФ, – такий самий інструмент гібридної війни проти нашої держави, як і збройна агресія,
– підкреслили у відомстві.
Там також додали, що кібермілітаризація Москви загрожує не лише Україні, а й іншим країнам, яких Росія вважає своїми ворогами.
У СЗР наголосили, що мовиться не тільки про кібератаки та отримання доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, а й про використання соціальних мереж для маніпулювання громадською думкою.
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