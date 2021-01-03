Основним елементам гібридної війни Росії проти України є маніпулювання протестними настроями, що побудоване на патріотичних почуттях. Крім того, для розхитування українського суспільства агресор використовує церкву.

Росія роздуває провокації з нападами нібито "націоналістів" на представників "опозиційних проросійських сил". Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

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Росія використовує церкву

Для тиску на українців російські спецслужби використовують УПЦ Московського патріархату.

"Росія використовує РПЦ одночасно і як жорстку (інспірація протестних акцій, які можуть перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як м'яку силу (вплив на уми вірян)", – зауважили у СЗР.

Держава-агресор використовує всі наявні технології для протидії процесу становлення Православної церкви України.

Вона маніпулює почуттями українських вірян і намагається всіляко зберегти свій вплив на них,

– сказали у розвідці.

Також у відомстві заявляють про загрози створення парамілітарних формувань у релігійних громад із наділенням їх правоохоронними функціями. Крім того, розвідка попередила про активізацію діяльності проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку.

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У СЗР наголосили, що українська влада повинна відреагувати на діяльність проросійських телеканалів у нашій державі.

Хакерські атаки Росії

Українська розвідка приділяє особливу увагу протидії загрозам у кіберпросторі.

Хакерські втручання в роботу об'єктів критичної інфраструктури України, інспіровані РФ, – такий самий інструмент гібридної війни проти нашої держави, як і збройна агресія,

– підкреслили у відомстві.

Там також додали, що кібермілітаризація Москви загрожує не лише Україні, а й іншим країнам, яких Росія вважає своїми ворогами.

У СЗР наголосили, що мовиться не тільки про кібератаки та отримання доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, а й про використання соціальних мереж для маніпулювання громадською думкою.