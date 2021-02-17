Росія використовує важкі вогнеметні системи залпового вогню типу "Буратіно". Це суто російська вогнеметна система, з якої обстріляли околиці села Веселе і не тільки.

Джерело: InformNapalm на 24 каналі

У розслідуванні InformNapalm підсумували хронологію свідчень про використання з боку Росії цих систем в бойових діях на Донбасі проти України. Детальніше про це – читайте далі.

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У 1995 році наказом міністра оборони Російської Федерації ТОС-1 прийняли на озброєння військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту, а в 1996 році розгорнули її серійне виробництво.

Довідка. ТОС-1 "Буратіно" – це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 міліметрів на базі танка Т-72.

З 2001 року на озброєння ЗС РФ прийняли також модифікацію цієї системи ТОС-1А "Солнцепек".

Відзначимо, що на даний час у відкритих джерелах не вдалося знайти переконливі фото або відеоматеріали, які б фіксували ці важкі вогнеметні системи на Донбасі. Проте є сукупність свідчень офіційних та неофіційних джерел.



ТОС-1 "Буратіно" / Фото InformNapalm

Свідчення відомств

► За свідченнями пресцентру АТО, 13 січня 2015 російсько-терористичні формування застосували важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Буратіно", з якої відкрили вогонь по околицях населеного пункту Веселе неподалік міжнародного аеропорту в Донецьку.

► Відповідно до звіту спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ТОС-1 "Буратіно" була зафіксована 25 вересня 2015 року на полігоні поблизу населеного пункту Круглик неподалік від Луганська.

► 15 жовтня 2015 року делегація Великої Британії в ОБСЄ звернулася до російської сторони з вимогою пояснити, як російські важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно" потрапили в зону бойових дій на Донбасі.



Звернення делегації ОБСЄ / Фото United Kingdom delegation OSCE

► Також 18 травня 2018 місія США при ОБСЄ вимагала від Російської Федерації пояснень щодо постійної фіксації російських систем озброєння та техніки на українському Донбасі, серед типів озброєння вказувалось і ТОС-1 "Буратіно".

► У січні 2016 року ЗМІ повідомляли, що ГУР МО України надало представникам місії ОБСЄ свідчення щодо наявності ТОС-1 "Буратіно" у районах окупованих російськими силами українських населених пунктів Новогригорівка, Макіївка і Донецьк.

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Ексклюзивні дані з Росії

В листопаді 2016 міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала ексклюзивні дані з приймальні помічника президента Росії Владислава Суркова. Їх отримали в ході зламу електронної пошти канцелярії кремлівського посадовця хакерами-активістами Українського кіберальянсу.

Увага! Справжність електронних листів після наших публікацій також підтвердили кілька авторитетних організацій, в тому числі Atlantic Council DFR Lab.

Серед листувань були знайдені й попередні плани заходів із виконання Мінських угод. На вказану пошту для Владислава Суркова щонайменше двічі надходили плани заходів із виконання положень Протоколу після консультацій Тристоронньої контактної групи.

Редакції за 29 і 30 січня 2015 року. В обох було зазначено пункт про відведення на 14 кілометрів важких вогнеметних систем ТОС-1. А також є розширений опис опорних точок.



Пункт про відведення ТОС-1 / Скриншот InformNapalm

Нагадуємо, що сам Комплекс заходів із виконання Мінських угод ("Мінськ-2") було погоджено на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року, і у відкритий доступ про пункт відведення важких вогнеметних систем вже нічого не потрапило.

Дані українських військових

В січні 2020 на BBC Україна вийшло інтерв'ю зі спогадами командира кіборгів Олега Мікаца – бойового генерала ЗСУ. Він у 2014 – 2015 роках командував 93-ю бригадою у районі Донецького аеропорту. Чоловік поділився свідченнями.

Побачили 4 такі машини. Спочатку думали, що це танки, але потім ідентифікували їх як "Буратіно,

– зазначив Мікац.

За його словами, одна з машин встигла зробити кілька пострілів. Українці нанесли по них удар артилерією 93-ї бригади. Одну машину підбили, ще одну пошкодили, вони їх потім відтягнули. Пізніше через СБУ прийшло підтвердження, що це були саме "Буратіно".



Олег Мікац (на передньому плані) / Фото Міноборони

Сукупність зазначених свідчень дозволяє стверджувати, що Росія на певному етапі бойових дій заводила на окуповані території України важкі вогнеметні системи залпового вогню калібру 220 міліметрів.

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Ці дані можуть доповнити найбільшу у світі багатомовну базу даних OSINT-досліджень InformNapalm з фіксацією російських військовослужбовців та техніки, які були залучені у війні Росії проти України.