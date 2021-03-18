Росія тепер викачуватиме газ іншими шляхами, – Рябцев сказав, як це вплине на Україну

Кремлю стає все складніше продавати свій газ. В суді Євросоюзу хочуть ухвалити рішення, яке обмежує "прокачку" газу в обхід України. Мовиться про газопровід OPAL, який з'єднує північний потік з мережею газогонів Середньої і Західної Європи.

Німеччина намагалася оскаржити попереднє рішення суду про обмеження використання "Газпромом" потужностей газогону OPAL, але генеральний адвокат рекомендував суду ЄС відхилити цю апеляцію. Про наслідки такого рішення розповів Геннадій Рябцев – експерт з питань енергетики.

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Як це вплине на обсяги російського газу

За його словами, тут взагалі не мовиться про будь-які обмеження обсягів продажу російського природного газу. Тож, це, скоріш за все, зашкодить Німеччині.

"Замість використання суходільної ділянки трубопроводу OPAL, "Газпром" буде вимушений розпорошувати цей газ за різними трубопроводами", – пояснив Рябцев.

Чи буде Україна у виграші

OPAL на 80% належить WIGA – спільному підприємству "Газпрому" та Wintershall, а решта належить дочірній компанії німецького концерну Uniper.

Він також додав, що "прокачка" російського газу іншими шляхами ніяк не вплине на обсяги транзиту в Україну. Однак Рябцев наголосив, що для нас найгіршою ситуацією буде ігнорування того, що її обходять з півдня, а не з півночі.

Насамперед це буде польська перемога, зазначив експерт. Річ у тім, що відповідну скаргу, подавала Польща ще у 2016 році. Вона стосувалася трубопроводу, який йшов територією їхньої країни.

Втім, якщо це рішення таки ухвалять, то це хіба буде сприяти підвищенню статусу Польщі у Європейському Союзі, додав Рябцев.

Експерт про "прокачку" російського газу: дивіться відео