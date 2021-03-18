Росія тепер викачуватиме газ іншими шляхами, – Рябцев сказав, як це вплине на Україну
Кремлю стає все складніше продавати свій газ. В суді Євросоюзу хочуть ухвалити рішення, яке обмежує "прокачку" газу в обхід України. Мовиться про газопровід OPAL, який з'єднує північний потік з мережею газогонів Середньої і Західної Європи.
Джерело:24 канал
Німеччина намагалася оскаржити попереднє рішення суду про обмеження використання "Газпромом" потужностей газогону OPAL, але генеральний адвокат рекомендував суду ЄС відхилити цю апеляцію. Про наслідки такого рішення розповів Геннадій Рябцев – експерт з питань енергетики.
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Як це вплине на обсяги російського газу
За його словами, тут взагалі не мовиться про будь-які обмеження обсягів продажу російського природного газу. Тож, це, скоріш за все, зашкодить Німеччині.
"Замість використання суходільної ділянки трубопроводу OPAL, "Газпром" буде вимушений розпорошувати цей газ за різними трубопроводами", – пояснив Рябцев.
Чи буде Україна у виграші
Він також додав, що "прокачка" російського газу іншими шляхами ніяк не вплине на обсяги транзиту в Україну. Однак Рябцев наголосив, що для нас найгіршою ситуацією буде ігнорування того, що її обходять з півдня, а не з півночі.
Насамперед це буде польська перемога, зазначив експерт. Річ у тім, що відповідну скаргу, подавала Польща ще у 2016 році. Вона стосувалася трубопроводу, який йшов територією їхньої країни.
Втім, якщо це рішення таки ухвалять, то це хіба буде сприяти підвищенню статусу Польщі у Європейському Союзі, додав Рябцев.
Експерт про "прокачку" російського газу: дивіться відео
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