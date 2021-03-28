Ключ до миру на Донбасі: Росія відтягує та блокує будь-які переговорні процеси

"Кластери для імплементації мінських угод" – таку назву має новий документ, який запропонували Німеччина та Франція. Вперше про нього заговорили на початку 2021 року. Він мав би розморозити премовини щодо Донбасу.

Російський журналіст Ігор Яковенко вважає це створенням ілюзії переговорного процесу. Адже всі сторони розмовляють іншими мовами. Тому неможливо говорити з людьми, які постійно брешуть і кажуть, що їх немає на сході України.

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Мирний план з врегулювання конфлікту вже в Москві

Замість того, аби працювати над документом, представник Путіна Дмитрій Пєсков спочатку брехав, що Кремль взагалі жодних нових пропозицій не отримував щодо кластерів.

А днями злив частину закритих переговорів радників нормандської четвірки російському виданню "Коммерсантъ". Там детально розписано, що це за кластери.

Загалом їх є 3:

політико-економічний;

політичний;

безпековий.

Кластери прописані в такій послідовності, яка дозволяє Україні поступово повернути контроль над окупованими територіями без загрози для суверенітету.

Утім Росія хоче підписувати кожен окремий кластер особисто і щоразу змінювати на перемовинах людину, яка головує.

Ми бачимо, що Росія зливає або цей документ, або щось, що має його представити. Я вважаю, це робиться, аби зірвати ці переговори, дискредитувати норманський формат,

– розповів представник Донецької області в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

За його словами, Кремль прагне, аби перемовини тривали тільки у форматі ТКГ. Адже там є бойовики, за якими Росії дуже зручно ховатися.

Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку військового конфлікту з Росією, – Кравчук

Голова української делегації в ТКГ з приводу врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку військового конфлікту з Росією. Зокрема і вторгнення.

Перший президент сподівається, що у випадку, коли Кремль ризикне розширити агресію, він зустріне значний опір – і не лише від України.

Для цього напередодні Володимир Зеленський підписав Стратегію воєнної безпеки. Документ передбачає, що Росія може перейти в повномасштабний наступ та визначає її як воєнного противника нашої держави.

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Мінський процес зможе стати ключем до миру на Донбасі лише тоді, коли Росія визнає себе стороною конфлікту і почне рухатися шляхом припинення війни. Таку думку висловлюють експерти.

Поки що такого не сталося, і сподіватися, що ситуація зрушиться з місця найближчим часом теж не варто. Адже Кремль робить усе можливе, щоб відтягнути та заблокувати будь-які переговорні процеси.