Ключ до миру на Донбасі: Росія відтягує та блокує будь-які переговорні процеси
"Кластери для імплементації мінських угод" – таку назву має новий документ, який запропонували Німеччина та Франція. Вперше про нього заговорили на початку 2021 року. Він мав би розморозити премовини щодо Донбасу.
Джерело:24 канал
Російський журналіст Ігор Яковенко вважає це створенням ілюзії переговорного процесу. Адже всі сторони розмовляють іншими мовами. Тому неможливо говорити з людьми, які постійно брешуть і кажуть, що їх немає на сході України.
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Мирний план з врегулювання конфлікту вже в Москві
Замість того, аби працювати над документом, представник Путіна Дмитрій Пєсков спочатку брехав, що Кремль взагалі жодних нових пропозицій не отримував щодо кластерів.
А днями злив частину закритих переговорів радників нормандської четвірки російському виданню "Коммерсантъ". Там детально розписано, що це за кластери.
Загалом їх є 3:
- політико-економічний;
- політичний;
- безпековий.
Кластери прописані в такій послідовності, яка дозволяє Україні поступово повернути контроль над окупованими територіями без загрози для суверенітету.
Утім Росія хоче підписувати кожен окремий кластер особисто і щоразу змінювати на перемовинах людину, яка головує.
Ми бачимо, що Росія зливає або цей документ, або щось, що має його представити. Я вважаю, це робиться, аби зірвати ці переговори, дискредитувати норманський формат,
– розповів представник Донецької області в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
За його словами, Кремль прагне, аби перемовини тривали тільки у форматі ТКГ. Адже там є бойовики, за якими Росії дуже зручно ховатися.
Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку військового конфлікту з Росією, – Кравчук
Голова української делегації в ТКГ з приводу врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку військового конфлікту з Росією. Зокрема і вторгнення.
Перший президент сподівається, що у випадку, коли Кремль ризикне розширити агресію, він зустріне значний опір – і не лише від України.
Для цього напередодні Володимир Зеленський підписав Стратегію воєнної безпеки. Документ передбачає, що Росія може перейти в повномасштабний наступ та визначає її як воєнного противника нашої держави.
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Мінський процес зможе стати ключем до миру на Донбасі лише тоді, коли Росія визнає себе стороною конфлікту і почне рухатися шляхом припинення війни. Таку думку висловлюють експерти.
Поки що такого не сталося, і сподіватися, що ситуація зрушиться з місця найближчим часом теж не варто. Адже Кремль робить усе можливе, щоб відтягнути та заблокувати будь-які переговорні процеси.
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